10 cosas que debes saber para no pecar de turista primerizo en Nueva York

El skyline de Nueva York es sin duda uno de los más famosos del mundo y por toda la ciudad hay miradores para poder apreciarlo. Pero no todo es tan bonito, aquí viene el error del turista. Subir a estos edificios no es gratis, y es muy importante comprobar el tiempo antes de subir. Nueva York es una ciudad en la que el tiempo cambia constantemente, y si no te aseguras de que haga buen día, subirás al mirador y sólo verás nubes que no te permitirán apreciar las vistas.