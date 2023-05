Madrid vibrante: 9 planes para echarte a las calles en este mes de mayo

La escenografía corre a cargo de LeRoy Bennett, que ha trabajado con artistas de la talla de Prince o Lady Gaga; el vestuario ha sido creado por el estilista de Whitney, Timothy Snell y las coreografías son de Fátima Robinson, reconocida por el New York Times como “una de las coreógrafas más codiciadas del mundo”. Todo esto aderezado con la tecnología de Base Hologram en un show que reúne todos los grandes éxitos de Whitney remasterizados, como “Step by step”, “I’m Every Woman” o “I will Always Love you”.