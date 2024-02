Los 'beigels' más famosos de Londres se comen en este pequeño local de Brick Lane

Siempre hay una cola casi kilométrica en su puerta, desde visitantes hasta locales y trabajadores que eligen comprar allí su almuerzo. Se te antoje a la hora a la que se te antoje, encontrarás la tienda abierta de par en par. Desde hace unos 20 años sirven las 24 horas del día los 7 días a la semana. Las malas lenguas incluso dicen que la puerta frontal no tiene llave para cerrarse. Se despacha rápido, bajo el grito de 'next, please', así que por muy larga que sea la fila, la espera no será demasiado larga. Cuenta con una estrecha barra en la que poder comer, pero casi nadie la utiliza para ello.