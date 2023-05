10 cosas que debes saber para no pecar de turista primerizo en Londres

Arrancamos con el Sky Garden, rooftop del edificio conocido como Walkie Talkie. Además de su exuberante jardín, podrás disfrutar de las vistas 360 grados de Londres. También puedes enmudecer con la imagen de la ciudad que se observa desde The Garden at 120 o desde la azotea del centro comercial One New Change, que permite ver, por ejemplo, Saint Paul’s Cathedral.