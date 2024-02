El pueblo de Guadalajara que invita a Bruce Springsteen a sus fiestas

"What the fuck is 'Peralehos'?", preguntó extrañado desde el escenario. La cámara les había enfocado y el sueño había comenzado. A raíz de este suceso, los peralejanos aprovecharon su pequeña fama para pedir a Bruce Springsteen que se personara allí, en Peralejos de las Truchas. Según nos cuenta su actual alcalde Abel Moreno, en 2014 se le nombró hijo adoptivo y se le entregó la placa "en persona". Desde entonces, la bola no ha dejado de crecer y se empezó a celebrar el festival Greetings from Peralejos, "tributo a Bruce Springsteen", que se celebra entre la primera y la segunda semana de agosto. Dos años después llegó el hermanamiento con Freehold.