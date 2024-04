El pueblo de 200 habitantes que ha reabierto su cine después de 50 años

El 30 de diciembre de 2023 se desempolvaron los asientos, la pantalla y el proyector para llevar al pueblo una película que no podría haber sido mejor seleccionada: 'La contadora de películas', de Lone Scherfig. La protagonista de esta cinta bien podría haber vivido en Cilleruelo de Abajo, pues es una amante del cine que narra las historias que ve en la gran pantalla a la parte de su pueblo que no puede permitirse una entrada. En este caso no habría sido por falta de dinero, sino por falta de salas. Hasta ahora. Las nominadas a los Premios Goya 2024 han sido las protagonistas hasta ahora.