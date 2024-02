El mejor destino de España para hacer tu primer viaje sola en 2024

Si todavía no te has atrevido a embarcarte en tu primer viaje sola, quizá 2024 sea tu año y España tu destino. Pese a que el mundo esté lleno de destinos interesantes y seguros para viajar sola, en un primer contacto con eso de aventurarse en solitario puede que lo mejor sea elegir un lugar más cercano, que no implique salir del país ni tomar largos y tediosos vuelos. Antes de nada hay que apuntar algunos consejos imprescindiblescomo tener en cuenta que al ir sola no va a haber nadie que pueda prestarte lo que se te haya olvidado o asegurarte de que vas a sentirte segura tanto en el destino como en el alojamiento y en todos los pasos que decidas dar.