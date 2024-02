Las 3 ciudades españolas que estarán de moda en 2024

Siempre es buen momento para visitar la que un día fue una villa y hoy se ha convertido en una de las urbes más activas y atractivas del planeta. Quedan pocos españoles que no la hayan paseado al menos una vez, pero no son muchos los que conocen todos sus rincones ocultos; callejear, encontrar bares o museos que nunca antes habías visto, degustar una nueva gastronomía, pasear por las zonas verdes... Tanto si ya has estado en Madrid como si es tu primera vez, las novedades rebosan por sus rincones, así que lo más probable es que cada vez que la visites encontrarás algo radicalmente diferente.