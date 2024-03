Los lugares más tenebrosos del mundo (muchos se pueden visitar)

No hay un solo nativo que se acerque voluntariamente a las ruinas cuando ya se ha escondido el sol, "que se dice que están atormentadas por espíritus malignos y fantasmas llamados 'mauli'", explica a Míriam del Río el escritor británico James Churchward. Se cree que la ciudad se construyó hace miles de años sobre un arrecife de coral y los científicos no comprenden su extraña arquitectura. No se conoce su origen ni se entiende por qué alguien querría erigir una ciudad en mitad del océano.