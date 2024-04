No hagas ninguna de estas cosas si vas a Japón: son una grave falta de respeto

Apreciar la comida en símbolo de buena educación para los japoneses. Por ello, demostrarlo de diversas maneras es lo correcto. Por ejemplo, hacer ruido comiendo. Además, creen que al hacerlo la comida sabe mucho mejor. Otra formar de mostrar ese agradecimiento es no dejar nada en el plato, ya que de lo contrario entenderán que no has disfrutado de la experiencia gastronómica.