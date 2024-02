La costumbre japonesa que se está copiando en las calles de Europa

Esta se vendió como la mejor alternativa al tabaco y hoy es una realidad en parte de los lugares que un día criticaron su existencia. La meta es eliminar el humo, que es lo verdaderamente perjudicial con más de 600 sustancias químicas que generan la combustión. Aquí es donde entra en juego la nicotina, que es lo que genera la adicción. Aun así, no se convierte en inocuo, pero ayuda a los fumadores a ir abandonando su adicción y a los no fumadores a no tener que soportar el humo que puede llegar a resultar desagradable.