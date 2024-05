8 viajes que deberías hacer sola antes de cumplir 50 años

La mayor precaución que debes tener si viajas a Canadá y decides descubrir alguno de sus Parques Naturales por tu cuenta es no subestimar la naturaleza. Y es que realizar trekking en solitario puede ser una aventura única que puede tornarse en pesadilla si no te preparas de forma adecuada. Y con esto no decimos que no se pueda hacer, simplemente que quizá, una travesía de varios días en medio de la naturaleza, sea más sensato hacerla en grupo.