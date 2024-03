Crónica desde Bali: así es vivir en el paraíso

El mejor modo de moverse en Bali y descubrir sus encantos entre arrozales infinitos y templos centenarios es alquilar una moto (partiendo de los cuatro euros al día), pero para quienes no tenemos práctica y tememos desaparecer en la nube de tráfico, optar por estas aplicaciones o contratar un guía conductor es la opción ideal. Para ello será recomendable hacerse con una tarjeta de datos móviles, desde tan solo cinco euros. Estar conectado con el mundo no supone inconveniente alguno en Bali, que goza de buen internet incluso en las zonas más remotas. Cualquier restaurante u hotel suele contar con wifi gratuito, y siempre es buena idea acudir a alguna de las coquetas cafeterías o clubes, rodeados de vegetación o junto a una playa de arenas negras, en busca de inspiración. Trabajar en entornos ajenos al habitual y sometido a nuevos estímulos incrementa la creatividad y la productividad, y mi lista de tareas pendientes no para de aumentar. ¿Dónde me inspiraré mejor?