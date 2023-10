Los 10 lugares más terroríficos del mundo

Se cree que la tradición proviene del siglo XIX, cuando las familias más pobres abandonaban a los más mayores o a los familiares enfermos en mitad del bosque, practicando una especie de eutanasia (ubasute en japonés). Por allí se pasean voluntarios en busca de cuerpos que recoger, pero no es raro encontrar objetos personales, flores, huesos o incluso algún cuerpo que aún no ha sido retirado. Hay que adentrarse con cuidado, pues es tan frondoso que no es difícil perderse.