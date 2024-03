Estas son las zapatillas todoterreno para hacer senderismo: son número 1 en ventas

Lo has estado planeando y llevas ya un tiempo investigando nuevas rutas para hacer cerca de tu ciudad. Siempre hay lugares que no conoces cerca de tu ciudad y que te pueden sorprender, así que estás planeando una serie de rutas para hacer en familia en la sierra más cercana a tu ciudad. Te has hecho ya con una mochila plegable para llevar todos tus imprescindibles, pero aún te falta completar tu equipación.