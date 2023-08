Si vives en uno de estos lugares de España es posible que vivas una catástrofe natural

En nuestro país hemos vivido numerosos desastres naturales a lo largo de la historia, no obstante, el Instituto Geográfico Nacional asegura que España no es un área en la que ocurren grandes terremotos, pero sí que sufre una actividad sísmica significativa en la que los seísmos no superan los 7 puntos aunque sí son capaces de provocar pérdidas materiales y humanas.