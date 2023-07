Predicen cómo será España en 15 años: "tenemos que reinventarnos"

Aunque hay voces que advierten que el 47% de los empleos actuales están en riesgo de desaparecer por los avances tecnológicos, estos expertos aseguran que muchos otros nuevos surgirán. "El trabajo será mucho más colaborativo, se desarrollará más en equipo, y seremos más conscientes de lo común. Trabajaremos menos tiempo, solo las dos terceras partes de lo que hacemos ahora, pero no estaremos desocupados, porque dedicaremos parte del día a actividades no remuneradas que nos insteresan", apuntan en el libro. También señalan que "no vamos a estar en el mismo trabajo todo el día y tendremos que reinventarnos. Nos convertiremos en emprendedores que ofrecemos nuestras ideas y nuestros servicios a las grandes empresas, que serán pocas y más globales aún".