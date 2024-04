La vida en el pueblo surcoreano escondido en la frontera con Corea del Norte

Taesung realmente no se considera una zona peligrosa, aunque sí de riesgo, puesto que vivir a unos pocos metros de uno de los regímenes más hostiles y autoritarios del planeta no es como para no estar alerta. La mayoría de habitantes son personas mayores, de más de 80 años, y cada vez menos: los jóvenes lo abandonan en busca de una vida más tranquila y los mayores van falleciendo. Son bastantes más los soldados que vigilan su día a día, que suman más de 800, frente a los 138 aldeanos. No hay restaurantes, centros médicos ni tiendas.