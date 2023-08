11 comidas callejeras que te van a fascinar si visitas Corea del Sur.

Al caminar por estos curiosos mercados de comida callejera quizás te llame la atención un alimento que te resulta familiar, el sundae. No, lo que estás viendo no es la tradicional morcilla española, pero se parece. Este producto se prepara con los intestinos de la vaca o el cerdo y se hierve para darle ese aspecto que todos conocemos. No puedes irte sin probarlo ya que las especias que utilizan para cocinarlo le da un sabor totalmente diferente al nuestro y es un auténtico manjar.