Visitar Corea del Norte es posible y esta es la forma de hacerlo

El objetivo de esta persona que te acompaña en todo momento, es que no te saltes ninguna de las normas que tiene el país. Como consejo, es mejor que no lleves encima contenido pornográfico o algún libro que pueda contener ideologías o prácticas que atenten contra sus ideales. Si te ven con alguno de estos elementos, podrías meterte en serios problemas. Sin embargo, no debes temer por tu seguridad. El hecho de ser un país tan hermético y vigilado, lo convierte en uno de los más seguros del mundo.