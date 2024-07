El truco del imperdible: apréndetelo para tu próximo viaje

Imagínate que estás haciendo el camino de Santiago, imagínate que has tenido esa idea, porque, digamos, no se te ocurrían unas vacaciones mejores, o porque es tanto el nivel de hartazgo con el mundo que ponerte a caminar solo durante días parece un buen plan. Sea cual sea tu motivación, allí estás, despertando en un hospedaje de alguna pedanía del norte de Palencia. Ya has desayunado y preparado tu macuto, pero, claro, la toalla que has usado para la ducha sigue mojada. Si la metes en la mochila apestará tu ropa, si la abandonas (algo siempre valorable), esa noche no tendrás con qué secarte, así que te dispones a atarla a tu mochila. Error. El nudo no se secará y dejará un olor tenaz a la toalla y a la mochila, la solución es este truco del imperdible: con uno o dos imperdibles puedes recrear una especie de tendedero en tu propia mochila. Uno a cada lado y la toalla quedará perfectamente extendida a lo ancho de tu mochila, y colgará ligera y fresca para secarse al viento. Además, te dará un look de superhéroe muy adecuado para la hazaña peregrina a la que te estás enfrentando.