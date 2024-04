El truco para conseguir gratis una mejora de categoría en un hotel

Todo comenzó cuando me presenté a las 2 de la tarde a hacer el check in en el hotel. La entrada estaba fijada a partir de las 3 pero mi objetivo era dejar las maletas y empezar a patear el Strip. El personal de recepción, una vez entregados todos los documentos identificativos, empezó a realizar llamadas. Una tras otra. Hasta que, finalmente, me explicaron lo sucedido. Mi habitación, por motivos ajenos a su voluntad, no estaría disponible hasta las 4 y me ofrecían varias alternativas. Por un lado, esperar a las 4 y entrar en la habitación reservada (la más barata, para qué engañarnos) o esperar un poco más (hasta las 7 de la tarde) y conseguir un upgrade a una suite. Ya sabéis lo que elegí… y sí, alojarse en una suite en Las Vegas ha sido una de las experiencias más bizarras que he tenido nunca.