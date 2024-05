El truco de la maleta en el aeropuerto: apréndetelo para tu próximo viaje

No vamos a hablar hoy de los diferentes trucos para no pagar por una maleta a la hora de facturar, ni del truco de la bolsa del aeropuerto. Hoy llega el turno de descubrir la fórmula para que, aunque el avión vaya lleno, no te obliguen a bajar la maleta a la bodega, con la consiguiente espera en la cinta de los equipajes, una vez hayas llegado a destino.