Segunda luna de miel: la oferta definitiva para viajar a Cancún

Si ya has vivido un viaje de novios, tienes experiencia en su planificación. Considerar factores como el mejor clima, precios asequibles o huir de la masificación es más fácil cuando no hay una fecha de boda marcada en el calendario y puedes adaptar el viaje y tus preferencias según convenga con la intención de forjar recuerdos más íntimos y relajados. Además, para esta segunda ocasión, tampoco será necesario que cuentes con tu pareja a la hora de elegir destino. ¿Por qué no sorprenderla en el mismo aeropuerto?