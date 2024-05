Scopello, una playa sacada del paraíso en Sicilia

El mejor ejemplo: el cous cous de pescado, una especialidad culinaria única de la región de Scopello, que combina la influencia árabe con los productos frescos del mar siciliano. Las influencias griegas y normandas también destacan entre los sabores de la gastronomía siciliana. Arancini rellenos de risotto, ragú: carne especiada con guisantes o cannoli relleno de ricota: una delicia que recuerda a la película del padrino: “leave the gun, take the cannoli”. También se deben probar las caponatas de berenjena y la pasta con pesto trapanese. Para rematar: cassata siciliana y granizado de limón.