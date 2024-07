'Tourists go home': medidas sorprendentes que han tomado algunas ciudades para engañar a los visitantes

Otros destinos como Benidorm, Mallorca, Salou o Ibiza reciben un tipo de turismo que ya se denomina "de borrachera" frente al que los vecinos no paran de luchar. De hecho, Magaluf se ha convertido en la capital europea de las infidelidades debido a que sus visitantes se toman ese periodo siguiendo el mítico lema de Las Vegas pero cambiando el lugar: "lo que pasa en Magaluf, se queda en Magaluf". Por eso, los ciudadanos han colocado carteles en inglés en los que se lee que hay peligro en las playas o directamente que están cerradas. En estos lugares hay profesionales como médicos o maestros que no encuentran vivienda, ya que los precios no se ajustan a los sueldos reales.