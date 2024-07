Las palabras que solo escucharás si viajas a Barcelona

Si esa noche de fiesta la lías, se dice que has fet un poti poti, y si alguien acaba metido en una pelea, no se dan tortas sino dátiles. Aunque también se puede afirmar que aquello parece Can Seixanta. Esa expresión proviene de finales del siglo XIX, cuando en el actual Raval, el centro textil de la época había tres fábricas que conducía el mismo propietario de una manera un tanto atolondrada y desordenada. Pero cuidado porque, tal y como expresan los gitanos barceloneses, puede llegar la pestañí (o la policía).