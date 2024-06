La queja de los turistas británicos sobre Benidorm: "demasiados españoles"

Pero no termina de convencer a todo el mundo. Los británicos que hasta ahora se creían los dueños de Benidorm, han cargado fuertemente contra el destino que tantos buenos momentos les ha dado. La prensa inglesa advirtió a través de The Mirror que "no son bienvenidos" en zonas como Canarias, Benidorm, Málaga, Mallorca o Barcelona, ensuciando la imagen de España como un país acogedor.