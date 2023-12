Supervivencia básica: ¿de verdad crees que podrías aterrizar un avión en caso de emergencia?

Una vez sentado en la celda: celda con ventanilla, celda con pasillo o celda entre ventanilla y pasillo, llegan las instrucciones de las azafatas/os. Dicen que en caso de despresurización te pongas la mascarilla tu primero antes de ayudar, y no puedes evitar preguntarte si esperan que ayudes al incompetente que no es capaz de mantener sus codos en su espacio del asiento antes que a ti mismo. ¡Por supuesto que me pondré yo antes la mascarilla!