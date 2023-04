Supervivencia básica: ¿Cómo escapar de unas arenas movedizas?

Las arenas movedizas es un fenómeno curioso y al contrario de lo que muchos creen, no funcionan como un pozo aspirador que se traga todo lo que pase sobre ellas. Se trata de una mezcla de arena fina y agua que suele encontrarse en zonas pantanosas y cerca de estuarios, lagos o ríos. También se pueden encontrar en un desierto, pero es bastante menos habitual. Esta combinación de arena y agua permanece inmóvil como una especia de barro aparentemente seco cuando no sufre ninguna alteración. Sin embargo, no es capaz de soportar ningún tipo de peso, motivo por el que engulle cualquier elemento que circule por encima de ellas.