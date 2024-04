Estos son los países europeos con más kilómetros de bosque

Sentimos traer más noticias desalentadoras sobre el planeta a tu vida: según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre 1990 y 2020 han desaparecido aproximadamente unos 420 millones de hectáreas de bosque en el mundo. Dan ganas de llorar. Literalmente. Por suerte, no todas las regiones presentan esta tendencia negativa. En la Unión Europea no solo no ha bajado la cantidad de bosque que la inunda, sino que ha aumentado un 10% desde la década de los noventa. En la actualidad hasta un 39% de toda su superficie es verde. Eso sí: las hectáreas de bosque no están distribuidas de manera equilibrada entre los países que la componen.