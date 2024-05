No sin mi seguro de viaje: el dinero mejor invertido o 6 razones para viajar protegido

Imagina que después de meses preparando un viaje (reservando vuelos, hoteles, tours…), te pones enfermo o sucede cualquier imprevisto y no puedes ir a tu esperada destinación. Sin seguro de viaje, todas las horas que has invertido en preparar el viaje, y el dinero que has estado ahorrando durante semanas, se pierden y jamás se recuperarán. Con seguro de viaje, este problema no existe, ya que los costes del viaje pueden ser reembolsados (en caso de escoger una tarifa que permita esta opción).