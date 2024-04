No pierdas tiempo en el control de seguridad: así es el kit para líquidos más completo, cómodo y seguro

Estás ya preparando todo para las escapadas que tienes planificadas este verano. Muchas de ellas serán en avión y por un tiempo corto, así que el equipaje podrá ir perfectamente en una maleta de cabina o, incluso, en la mochila de cabina que arrasa en redes sociales. Sin embargo, un tema que de verdad te preocupa cada vez que subes a un avión y no facturas es el tema del control de seguridad. Al llevar equipaje de mano, sabes que debes tener especial cuidado con los líquidos, no pasarte de la cantidad exigida por norma y llevar todo perfectamente colocado para no perder demasiado tiempo en este trámite. Eso sí, si tienes este neceser en tus manos pasarás el control más rápido que nunca y mantendrás tus líquidos a salvo.