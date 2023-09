Un paseo por el tren más extraño del mundo

Si paseas por el pintoresco estado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, te costará encontrar las vías del tren, quizás pienses que están bajo tierra como si fuera el metro, o directamente que allí no hay ferrocarril, pero lo cierto es que estás mirando en la dirección equivocada. Para descubrir esta asombrosa hazaña de la ingeniería debes dirigir tu mirada al cielo, si, has leído bien, el tren más extraño del mundo no se desplaza por el suelo.