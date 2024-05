Este es el mejor parque Disney de todos los tiempos, según una conocida viajera italiana

Al igual que el resto de parques, este cuenta con las atracciones clásicas como la de Space Mountain, la de Piratas del Caribe, Big Thunder Mountain o la de La mansión encantada. Pero además tiene algunas exclusivas como Star Tours, basada en Star Wars, Ride and Go Seek! de Monstruos S. A. o la de Pooh's Hunny Hunt de Winnie the Pooh. DisneySea también tiene algunas atracciones únicas como Viaje al Centro de la Tierra, Viaje por el mar con Nemo y sus amigos, Las aventuras de Indiana Jones: Templo de la Calavera de Cristal o el concierto del rey Tritón.