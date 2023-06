5 cosas que debes saber antes de viajar a Disneyland Anaheim

Si por contra visitas Disney California Adventure, tu primera parada debería ser el Avengers Campus, en la atracción de Spiderman más concretamente. Se trata de la atracción más popular de este parque, e incluso entrando de los primeros, puede que tengas que esperar algunos minutos para montar. El resto del día, su tiempo de espera no suele bajar de la hora. Luego deberías priorizar Guardians of the Galaxy: Mision Breakout, Incredicoaster o Radiator Spring Racers, ambas en las zonas de Marvel y Cars respectivamente. Además, cuando visites este parque deberás elegir bien el día. Al ser más pequeño que el anterior, durante la temporada alta, es habitual que cierre a las nueve o incluso diez de la noche. Por contra, en temporada baja, es frecuente que durante la semana cierre entre las seis y las ocho de la tarde. Por ello, es conveniente que consultes primero los horarios, los cuales se publican con meses de antelación, para elegir bien tu día de visita. El parque principal, en cambio, no cierra nunca antes de las diez en temporada baja; y en fines de semana o temporada alta, su horario se extiende hasta las doce o la una de la madrugada.