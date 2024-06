La leyenda de Yonaguni, la Atlántida japonesa: ¿creación humana o natural?

Todas cuentan con un misterio propio, pero no igual que el de Yonaguni, que fue descubierta en 1987 por casualidad. El japonés aficionado al submarinismo Kihachirō Aratake se sumergió en una expedición frente a las islas Ryūkyū. Lo que encontró no era lo que esperaba: unos escalones en perfecto ángulo recto que aún los arqueólogos no han sabido descifrar. Algunos afirman que es una estructura natural, mientras que otros aseguran que es el fruto de trabajo humano.