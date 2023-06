Baia, la ciudad romana donde el lujo terminó sumergido bajo el mar

No obstante, la tragedia no fue tan grave debido a que el hundimiento ocurrió en el siglo XVI cuando Baiae ya no era la ciudad famosa que un día fue. Debido a las invasiones bárbaras y las incursiones musulmanas hacía más de siete siglos que el lugar que hoy conocemos como Baia había dejado de recibir a ricos que buscaban relajarse en sus balnearios. Pese al hundimiento parcial de Baiae, Pozzuoli y Cumas, parte del balneario quedó lejos del alcance de las aguas y a finales del siglo XV se levantó la sede del Museo Arqueológico de Baiae sobre las ruinas supervivientes y se convirtió en un lugar ideal para la reunión de arqueólogos e investigadores.