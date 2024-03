El juego de cartas adictivo para viajar con niños está con descuento

Los viajes en familia o son muy entretenidos o muy aburridos. Si son muchas horas en coche o tienes que hacer escala de vuelo y viajas con niños se puede volver un poco cuesta arriba. Ellos no tienen paciencia y no pueden parar de preguntar en bucle “cuánto queda” para llegar al destino. Se aburren más fácilmente, pero ¿quién no se aburriría pasando tantas horas en un aeropuerto? ¿O sentado en un coche? Es algo completamente normal, pero puede ser un problema que podemos solucionar en un momento.