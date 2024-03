El desconocido truco con el que los niños pueden ver la cabina de un avión

Puedes hacerte con este pasaporte viajero en Kids Go Fly, la empresa de Silvia y Marta, dos emprendedoras (una piloto, la otra, diseñadora) que buscaban un logbook en el que poder plasmar todos los vuelos de sus hijos. No había ninguno en el mercado que las convenciera y decidieron ponerse manos a la obra para diseñar uno. Así nació Kids Go Fly a finales de 2022.