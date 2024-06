¿Fan de Shrek? Bienvenidos al DreamWorks Land

Este parque temático que nació en 1990, imitando a Disneyland pero con sus propias producciones. Así, cuenta con cuatro parques además del nuevo: Universal Studios Florida que incluye el Wizarding World of Harry Potter - Diagon Alley y el Illumination's Minion Land; Islands of Adventure, con el Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade, Jurassic Park y Skull Island; Volcano Bay, con pequeños pueblos temáticos, Rainforest, River, Wave y The Volcano; y Universal City Walk.