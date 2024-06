Los 4 viajes que debes hacer antes de cumplir 30 años

Por mucho que se trate de ocultar, la crisis de los 30 llega aunque uno no quiera -de una manera similar a la de los 40-. Pasar a una nueva década en la que la vida cambia tan sustancialmente no es fácil, aunque siempre se hace más llevadero viajando. Antes de alcanzar esa edad en la que empiezan a surgir conversaciones incómodas como hijos, boda, casa y algunas responsabilidades que no deberían convertirse en preocupaciones, hay que visitar estos cuatro lugares del mundo, desde Estados Unidos hasta Ghana.