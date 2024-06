Estos destinos son mejores en julio que en junio: anótalos

Julio es un mes perfecto para descubrir el país por varios motivos: el primero es la floración de los lupinos. En junio, todavía no han abierto y en agosto lucen ya marchitos. En julio, en cambio, disfrutarás de millones de ellos a lo largo de campos y campos de lava. Un espectáculo que no olvidarás fácilmente. En segundo lugar, el séptimo mes del año es perfecto para descubrir el país, ya que cuando comienza a subir la temperatura llega el deshielo y los ríos que bajan de los glaciares crecen cortando caminos. En julio la cosa se ha normalizado y todo es más accesible. Y, en último lugar, no podemos olvidar el sol de medianoche, un fenómeno natural que nos permite contemplar el astro rey casi las 24 horas del día.