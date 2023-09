Los expertos hablan: los incendios forestales aumentarán a niveles insospechados

Con un verano que tiene en jaque a personas de todo el mundo, desde Grecia y Turquia hasta Maldivas pasando por Tenerife y el norte de la Península Ibérica, la predicción que los expertos de Naciones Unidas lanzaron hace algo más de un año parece que se está cumpliendo con creces. El informe 'Spreading like Wildfire: The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires' alertaba sobre el aumento de los incendios forestales en un 30 % de cara al 2050. Y a este ritmo, llegaremos a ese porcentaje en mucho menos tiempo.