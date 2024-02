Las 3 estafas más comunes cuando viajas por el mundo: te enseñamos a identificarlas

Si vas a viajar a Egipto, deberías tener en cuenta estos diez consejos ara no pecar de turista primerizo. En especial, el referido a las imitaciones: Se venden papiros a precios desorbitados que no son otra cosa que falsificaciones realizadas en hojas de plátano, figuras de alabastro que son de plástico duro o especias que no son, ni por asomo, lo que se anuncia.