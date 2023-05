10 cosas que debes saber para no pecar de turista primerizo en Egipto

La maldición del faraón es una expresión que se utiliza para describir la creencia popular de que quienes perturban o profanan las tumbas de los faraones egipcios serán castigados con maldiciones o desgracias. Y, parece que poca gente se salva de ella. Normalmente, esta desgracia viene en forma de dolores intestinales e incontrolables ganas de ir al baño. Sí, muchos viajeros que viajan por primera vez a Egipto no lo tienen en cuenta y deciden beber agua no embotellada. Llamémosle maldición, pero hay que saber que se puede evitar si se toma siempre agua de botella y se evitan sitios que no ofrezcan limpieza o ciertas garantías sanitarias. Ah, y un antidiarreico en la maleta puede ser un salvavidas si estás planeando un viaje a estos lares.