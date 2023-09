Nos adentramos en el barrio más peligroso del mundo

Todas estas cualidades convierten a Petare en el destino perfecto para las pandillas y las bandas ya que la falta de presencia policial efectiva y sin corrupción es el escenario ideal para que organizaciones de asesinos y secuestradores prosperen sin impedimento alguno. Los pocos medios policiales que se encuentran en la zona no ofrecen protección sino que extorsionan a la población, participan en actividades ilegales como extorsiones y secuestros y no logran que la población salga de este sistema en el que ser feliz y vivir seguro no es una opción.