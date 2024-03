Escondites de artistas: la cala de Palamós donde Mazoni suele ir a hacer 'reset'

Aunque no ha compuesto ninguna canción con referencias a Cala Corbs, sí que tiene algún tema sobre el mar en general. "Tengo una canción llamada 'Cap al mar'. Y otra llamada 'Ocean' que, bueno, no habla del mar Mediterráneo, sino del océano, pero que compuse en la playa, en otra playa". En esta playa de la que hablamos ha intentado alguna vez impregnarse de la paz reinante y encontrar inspiración: "He ido allí con la guitarra acústica y el bloc de notas, pero no recuerdo que surgiera ninguna letra. Es algo que hago a menudo; me paro en sitios así a ver si sale algo. A veces lo consigo y otras veces no".