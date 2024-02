Cómo deberías comportarte en un avión, según las azafatas

Sin embargo, a pesar de que algunas circunstancias pueden ser más agotadoras que otras, es importante mantener ciertas normas de convivencia para hacer que el viaje sea más agradable para todos los involucrados. En este sentido, 'The New York Times' conversó con algunas azafatas, quienes ofrecieron ciertas recomendaciones sobre cómo comportarse en el avión. Estas sugerencias, aunque no se encuentren explícitas, son las mejores prácticas para compartir un mismo espacio durante la duración del vuelo.