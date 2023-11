El motivo que arruina las vacaciones a los viajeros internacionales cada día

Llevas muchísimo tiempo preparando tus vacaciones y este año has decidido embarcarte en 'el viaje de tu vida'. Vas a cruzar el mundo para descubrir otras tierras, otras culturas y otras gentes. Has preparado todo concienzudamente y cuando por fin llega el día, en el mismo aeropuerto descubres que el viaje corre serio peligro. Menuda faena, por decirlo de una forma ‘políticamente correcta’. Y todo por un motivo al que no prestaste atención… Aquí te explicamos cuál es para que estés prevenido y no haya ningún contratiempo que te arruine el viaje.